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Происшествия

На Алтае мужчины в масках набросились на водителя и забрали крупную сумму

На трассе в 2 километрах от села Поперечное в Алтайском крае на мужчину напали двое неизвестных в масках. Они забрали крупную сумму денег и телефон. Но скрыться нападавшим не удалось, так как полицейские объявили план «Перехват».

Место происшествия.
Место происшествия.
22.мвд.рф

Пострадавший мужчина работал торговым представителем. Он объехал все точки, забрал выручку (324 тыс. рублей) и двигался домой.

На трассе он остановился, так как его об этом попросил коллега (как потом оказалось, специально), рассказали в ГУ МВД по краю.

Двое мужчин 1982 и 1988 годов рождения (безработные) знали о крупной сумме, что лежит в машине. С предметом похожим на оружие они накинулись на водителя, повалили его на снег, избили и забрали сотовый телефон и деньги.

Полицейские задержали их буквально через несколько часов на въезде в Камень-на-Оби. Еще один подозреваемый еще в розыске.

За разбой им грозит до восьми лет тюрьмы.

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