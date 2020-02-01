На Алтае мужчину обманули на крупную сумму при оформлении кредита

Житель Республики Алтай хотел оформить кредит через интернет, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 19 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что пенсионер обращался в региональные отделения банков, чтобы рефинансировать полученный кредит. Мужчине отказали, потому что у него низкий размер ежемесячного дохода и плохая кредитная история.

Вскоре сельчанин через интернет подал электронные заявки в различные банки и кредитные агентства. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который представился менеджером банка и сообщил о возможности получения кредита до 200 тыс. рублей.

Звонивший сообщил, что в связи с тем, что клиент имеет небольшой доход, ему необходимо оплатить сбор за оформление документов в сумме 4 тысячи рублей. Поверив сказанному, пенсионер перевел деньги.

Собеседник подтвердил поступление платежа и сразу рассказал о необходимости оплаты за страховку, создание положительной кредитной истории и услуги курьера. Мужчина стал подозревать, что имеет дело с мошенниками, но несмотря на это перевел еще 15 тыс. рублей, — сообщают в ведомстве.

Лжесторудник банка заверил мужчину, что в течение нескольких дней он получит кредит, деньги и документы доставит курьер. Спустя два дня потерпевшему позвонил курьер и сообщил, что готов принести ценный груз, но только после оплаты его услуг в размере 7 тыс. рублей. Таких денег у сельчанина не оказалось. Узнав об этом, незнакомец прервал разговор и больше на связь не выходил.

Пенсионер обратился в полицию, по факту мошенничества возбудили уголовное дело.