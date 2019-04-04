На Алтае мужчину обманули на 90 тысяч рублей при получении кредита

В Горно-Алтайске 38-летний мужчина хотел оформить кредит через интернет, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что потерпевший хотел взять кредит 300 тыс. рублей, подал заявку в несколько интернет-банков, но везде получил отказ. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился оператором банка дистанционного обслуживания. Звонивший сообщил, что заявка на кредит одобрена и обещал оформить документы быстро, без поручителей и справок.

В качестве страховки от невыплаты кредита, за открытие специального счета и за другие расходы при оформлении договора мужчину попросили перевести деньги на несколько счетов. Для этого потерпевший занял больше 90 тысяч рублей у родственников и перевел средства мошенникам. После этого связаться с ними не удалось.

Полицейские выяснили, что номер звонившего зарегистрирован в Москве, возбудили уголовное дело.