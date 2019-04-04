На Алтае мужчину обманули на 90 тысяч рублей при получении кредита

Предварительно установлено, что потерпевший хотел взять кредит 300 тыс. рублей, подал заявку в несколько интернет-банков, но везде получил отказ. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился оператором банка дистанционного обслуживания. Звонивший сообщил, что заявка на кредит одобрена и обещал оформить документы быстро, без поручителей и справок.
В качестве страховки от невыплаты кредита, за открытие специального счета и за другие расходы при оформлении договора мужчину попросили перевести деньги на несколько счетов. Для этого потерпевший занял больше 90 тысяч рублей у родственников и перевел средства мошенникам. После этого связаться с ними не удалось.
Полицейские выяснили, что номер звонившего зарегистрирован в Москве, возбудили уголовное дело.