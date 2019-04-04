Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае мужчину обманули на 90 тысяч рублей при получении кредита

В Горно-Алтайске 38-летний мужчина хотел оформить кредит через интернет, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Кредит.
Кредит.
СС0

Предварительно установлено, что потерпевший хотел взять кредит 300 тыс. рублей, подал заявку в несколько интернет-банков, но везде получил отказ. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился оператором банка дистанционного обслуживания. Звонивший сообщил, что заявка на кредит одобрена и обещал оформить документы быстро, без поручителей и справок.

В качестве страховки от невыплаты кредита, за открытие специального счета и за другие расходы при оформлении договора мужчину попросили перевести деньги на несколько счетов. Для этого потерпевший занял больше 90 тысяч рублей у родственников и перевел средства мошенникам. После этого связаться с ними не удалось.

Полицейские выяснили, что номер звонившего зарегистрирован в Москве, возбудили уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость