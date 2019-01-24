На Алтае мужчину обманули на 150 тысяч рублей при продаже снегохода

Сельчанин хотел продать снегоход через интернет, но наткнулся на мошенников. Потерпевший потерял крупную сумму, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что вскоре после размещения объявления мужчине позвонил покупатель. Он сообщил, что хочет внести предоплату на карту, а оставшуюся сумму отдаст, когда приедет забирать снегоход.

В связи с тем, что покупатель обслуживался в другом банке и за перевод денег взымается большая комиссия, он попросил потерпевшего пройти к банкомату и выполнить несколько операций, — отмечают в ведомстве.

Действуя по инструкции злоумышленника, сельчанин сам не понял, как снял со своей карты 150 тысяч рублей и перевел их на карту неизвестного. После этого разговор прервался и покупатель больше не выходил на связь. Дома потерпевший проверил сообщения и понял, что так и не получил предоплату за технику.

Полицейские установили, что номер звонившего зарегистрирован в Омской области. Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование.