На Алтае мужчину отправили в колонию за убийство сожительницы лопатой

47-летнего жителя Быстроистокского района приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он убил лопатой свою бывшую сожительницу. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

19 августа 2018 года на берегу реки Обь в одном из сел Быстроистокского района обнаружили тело молодой женщины с признаками насильственной смерти, следует из материалов следствия.

Вскоре по подозрению в убийстве задержали 47-летнего местного жителя. Он рассказал, что днем 18 августа 2018 года к нему пришла бывшая сожительница, чтобы попросить денег. Произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщине лопатой по голове и нанес несколько ножевых ранений в шею и грудную клетку. Потерпевшая скончалась на месте. После этого ночью мужчина положил тело в тележку, а затем отвез к реке и сбросил в воду.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.