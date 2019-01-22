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Происшествия
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На Алтае мужчину отправят в колонию за жестокое убийство соперника

В Горно-Алтайске за убийство соперника осудили 32-летнего жителя села Манжерок Майминского района, пишет СУ СКР по Республике Алтай

Топор.
Топор.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Следствие и суд установили, что 19 августа 2018 года в Горно-Алтайске знакомые выпивали. Мужчина приревновал свою бывшую сожительницу, к находившемуся там же сельчанину. Во время конфликта тот стал душить ревнивца, повалил на пол и минимум два раза ударил обухом топора в область головы. После этого нанес клинком ножа не менее одного удара в область шеи.

Мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник сбежал. На следующие сутки его задержали и заключили под стражу.

Суд приговорил сельчанина к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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