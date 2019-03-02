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Происшествия

На Алтае наказали местного жителя, который вывез из Мурманска КамАЗ с плодородной землей

Два года назад в Мурманске приговорили к штрафу заезжего жителя Алтайского края, который снял слой плодородной земли и увез ее на КамАЗе. Однако выплатить штраф его заставили только в 2019 году, пишут «Невские новости».

Земля. Поле.
Земля. Поле.
СС0

Злоумышленник скрылся, но его личность была установлена и управление Россельхознадзора по Мурманской области, установив вину, наказало нашего земляка штрафом. Однако выплачивать деньги, уехавший на Алтай мужчина, переместивший плодородный слой почвы северных пахотных угодий, не торопился.

Материалы дела были направлены в Алтайский край, судебным приставам спустя два года все же удалось принудить нарушителя заплатить штраф.

Зачем жителю плодородного Алтая понадобилась северная земля, не сообщается.

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