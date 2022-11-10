На Алтае наказали судоводителя, который не соблюдал технику безопасности по Телецкому озеру

Мужчина на судне перевозил автомобили.
Как стало известно, не ознакомил пассажиров с правилами безопасности. Также он не предупредил их о том, что находиться во время рейса в кабинах авто и на палубе во время движения запрещено.
По Телецкому озеру обвиняемый прокатил не менее 15 человек и 11 автомобилей.
Возбуждено дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Мужчине будет платить штраф.
Ранее стало известно, что за нелегальный полет наказали пилота на Алтае.