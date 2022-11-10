10 ноября
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Происшествия

На Алтае наказали судоводителя, который не соблюдал технику безопасности по Телецкому озеру

В Республике Алтай местному жителю назначили штраф за несоблюдение требований по технике безопасности на Телецком озере, сообщают в транспортной полиции.

Телецкое озеро. Горный Алтай.
Телецкое озеро. Горный Алтай.
Ирина Демидова.

Мужчина на судне перевозил автомобили.

Как стало известно, не ознакомил пассажиров с правилами безопасности. Также он не предупредил их о том, что находиться во время рейса в кабинах авто и на палубе во время движения запрещено.

По Телецкому озеру обвиняемый прокатил не менее 15 человек и 11 автомобилей.

Возбуждено дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Мужчине будет платить штраф.

Ранее стало известно, что за нелегальный полет наказали пилота на Алтае.

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