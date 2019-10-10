На Алтае нашли скелет мужчины с таблетками в кармане

27 июля в урочище «Сарат» в Республике Алтай нашли скелетированный труп мужчины, сообщили в региональном ГУ МВД. В кармане ветровки у него обнаружили таблетки.

Предполагаемый возраст мужчины от 40 до 60 лет, рост около 170−175 см, среднего телосложения, волосы прямые светлые с сединой.

Он был одет в ветровку Adidas темно-синего цвета, вязанную кофту коричневого цвета с высоким воротом, брюки камуфлированные цвета хаки, черные носки и темно-зеленые утепленные сапоги.

В кармане ветровки был полимерный контейнер с медицинским препаратом «Макрозид пиразинамид». Это лекарство против туберкулеза.

Всех, кому что-либо известно о погибшем, просят сообщить по телефонам: 8 (38822) 9−25−48, 2−57−00 или в ближайший отдел полиции по телефону 02.

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