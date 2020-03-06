На Алтае настойчивая жена вместо объяснений от мужа получила перелом носа

В тот день мужчина вернулся домой с корпоратива под утро и лег спать. Его возлюбленную это не устроило, и она стала требовать объяснений по поводу позднего возвращения, рассказывают в ГУ МВД по Республике Алтай.
Попытка разбудить мужа привела к тому, что он ударил девушку по лицу и вновь лег спать.
Утром она снова стала будить мужа и требовать объяснений. Тот снова не был настроен на разговор и не совладал с эмоциями. Парень ударил жену по лицу и ушел из дома.
В тот же день потерпевшая обратилась в больницу с травмой носа. Медики обнаружили у нее перелом.
В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).