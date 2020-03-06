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Происшествия

На Алтае настойчивая жена вместо объяснений от мужа получила перелом носа

23-летняя жительница Горно-Алтайска поступила в больницу с травмой носа. Оказалось, что накануне она поругалась со своим 21-летним супругом. Медики обратились в полицию.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

В тот день мужчина вернулся домой с корпоратива под утро и лег спать. Его возлюбленную это не устроило, и она стала требовать объяснений по поводу позднего возвращения, рассказывают в ГУ МВД по Республике Алтай.

Попытка разбудить мужа привела к тому, что он ударил девушку по лицу и вновь лег спать.

Утром она снова стала будить мужа и требовать объяснений. Тот снова не был настроен на разговор и не совладал с эмоциями. Парень ударил жену по лицу и ушел из дома.

В тот же день потерпевшая обратилась в больницу с травмой носа. Медики обнаружили у нее перелом.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

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