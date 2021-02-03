На Алтае нетрезвый юбиляр начал бить женщину лицом об пол посреди застолья

Празднование 60-летия жителя Горно-Алтайска закончилось для него в отделе полиции. Мужчину подозревают в умышленном причинении вреда средней тяжести своей падчерице.

31-летняя горожанка пришла на праздник к отчиму. Во время застолья подвыпивший юбиляр стал предъявлять претензии своей супруге, по поводу того, что та плохо подготовилась к празднованию его дня рождения и пригласила мало гостей.

Дочь стала заступаться за мать, что очень разозлило именинника.

«Он повалил падчерицу и несколько раз ударил ее лицом об пол. После этого она вырвалась и убежала к соседке, которой рассказала о случившемся. После этого женщины вызвали скорую помощь. В ходе осмотра медики установили, что у горожанки сломан нос», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

В содеянном мужчина сознался.