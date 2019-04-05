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Происшествия

На Алтае обнаружили скелет мужчины

В окрестностях поселка Куташ Майминского района 3 апреля обнаружили останки мужчины. Полицейские просят помочь установить личность погибшего, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Одежда погибшего.
Одежда погибшего.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Погибший был одет:

  • черная куртка с надписью «HAILUN»,
  • черные резиновые сапоги 43 размера,
  • шерстяная кофта цвета хаки с изображением вертикальных узоров в виде ромбов,
  • светлая футболка размера XXXL, с кантом синего цвета и изображением девушки, поверх орнамента — надпись оранжевыми буквами VERSACE geans coutuve.

Всех, кто что-либо знает о погибшем или тех, кто опознал одежду, просят звонить по телефонам: 8 (38844) 9−26−89, 21−8-43 (38822) 9−23−28 или обратиться в ближайший отдел полиции по телефону 02.

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