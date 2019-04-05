На Алтае обнаружили скелет мужчины

Погибший был одет:
- черная куртка с надписью «HAILUN»,
- черные резиновые сапоги 43 размера,
- шерстяная кофта цвета хаки с изображением вертикальных узоров в виде ромбов,
- светлая футболка размера XXXL, с кантом синего цвета и изображением девушки, поверх орнамента — надпись оранжевыми буквами VERSACE geans coutuve.
Всех, кто что-либо знает о погибшем или тех, кто опознал одежду, просят звонить по телефонам: 8 (38844) 9−26−89, 21−8-43 (38822) 9−23−28 или обратиться в ближайший отдел полиции по телефону 02.