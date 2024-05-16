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На Алтае оголодавший взрослый сын одел на мать кастрюлю и избил

В Каменском районе 44-летний голодный мужчина одел на мать кастрюлю и избил. Об этом сообщили в пресс-службе судов Алтайского края.

Известно, что мужчина четыре раза ударил рукой по кастрюле, причинив женщине острую физическую боль. Она обратилась полицию.

В суде он рассказал, что избил мать из-за ее поведения. Оказалось, что она спрятала от него пельмени, к тому же кастрюля была грязная. Свою вину мужчина признал.

Голодному жителю назначили наказание в виде административного штрафа в размере пяти тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Алтая избил мать поленом из-за квартирного вопроса.

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