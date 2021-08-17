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Происшествия

Житель Сургутского района до смерти избил битой мать и отправился гулять

Мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, напал на мать и избил ее битой. Об этом со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по ХМАО-Югре сообщает информационный портал «Новости 24. Сургут».

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

От полученных травм 68-летняя женщина скончалась. Криминалисты насчитали на ее теле не менее 16 ударов. После совершения преступления 36-летний югорчанин спокойно отправился гулять. В момент совершения преступления ох находился в состоянии наркотического опьянения

Он вернулся домой ночью и обнаружил мать без признаков жизни. Известно, что агрессию вызвала ссора, вспыхнувшая между сыном и матерью на бытовой почве.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу, отмечают «Новости 24. Сургут». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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