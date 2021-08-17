Житель Сургутского района до смерти избил битой мать и отправился гулять

От полученных травм 68-летняя женщина скончалась. Криминалисты насчитали на ее теле не менее 16 ударов. После совершения преступления 36-летний югорчанин спокойно отправился гулять. В момент совершения преступления ох находился в состоянии наркотического опьянения
Он вернулся домой ночью и обнаружил мать без признаков жизни. Известно, что агрессию вызвала ссора, вспыхнувшая между сыном и матерью на бытовой почве.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу, отмечают «Новости 24. Сургут». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.