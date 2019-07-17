На Алтае охранник автобуса крал из него деньги

Компания, занимающаяся пассажироперевозками в Республике Алтай, наняла 37-летнего жителя Алтайского края на охрану территории предприятия, но вскоре там обнаружили пропажу денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Оказалось, что охранник похитил деньги и сбежал домой.

Из автобуса, припаркованного у предприятия, пропали 14 тысяч рублей. Это обнаружил водитель, который утром собирался в рейс. Охранника на рабочем месте уже не было, а его телефон был отключен.

Полиция задержала подозреваемого мужчину в одном из сел Алтайского края. Он не стал отпираться и признался в содеянном, пояснив, что имея доступ к ключам от автобусов он беспрепятственно проник в один из них и похитил деньги.

В тот же вечер он все бросил, уехал в Алтайский край и все потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, гражданин подозревается в совершении еще одного имущественного преступления, но уже на территории края, добавили в полиции.