На Алтае охранник автобуса крал из него деньги

Из автобуса, припаркованного у предприятия, пропали 14 тысяч рублей. Это обнаружил водитель, который утром собирался в рейс. Охранника на рабочем месте уже не было, а его телефон был отключен.
Полиция задержала подозреваемого мужчину в одном из сел Алтайского края. Он не стал отпираться и признался в содеянном, пояснив, что имея доступ к ключам от автобусов он беспрепятственно проник в один из них и похитил деньги.
В тот же вечер он все бросил, уехал в Алтайский край и все потратил.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, гражданин подозревается в совершении еще одного имущественного преступления, но уже на территории края, добавили в полиции.