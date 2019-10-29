На Алтае охранники магазина заставили подростка показать содержимое бюстгальтера

Жительница Горно-Алтайска пожаловалась журналистам на охранников одного из магазинов, которые заподозрили ее дочь-подростка в воровстве и бесцеремонно начали обыскивать. Письмо женщина отправила в редакцию «Новостей Горного Алтая». Сотрудники магазина не постыдились заглянуть в нижнее белье девочки.

Инцидент произошел 26 октября в магазине одной из торговых сетей, торгующих бытовыми и косметическими товарами. Когда девочка выходила, сработала магнитная рамка. На это отреагировали две женщины без униформы и бейджиков, рассказывает женщина.

«Задержали моего ребенка, сначала предложили при посетителях магазина пройти через рамку еще раз, затем предложили снять куртку, вторая же обыскивала сумку моей дочери, рылась в ее личных вещах. Не обнаружив ничего подозрительного, они препроводили ее в укромное место, шарили по карманам, разговаривая при этом: „Может, у нее в сапоге? Или в нижнее белье спрятала?“. После этого первая предложила поднять свитер и тряхнуть бюстгальтер!», — возмущается горожанка.

Подросток была вынуждена была показать содержимое бюстгальтера, но ничего подозрительного сотрудники магазина не увидели. Не извинившись, не предупредив родителя, не позвонив в полицию, они проводили ребенка с подозрением «А все-таки куда она спрятать могла?», продолжает женщина.

«Моя дочь была унижена в присутствии администрации магазина, посетителей данного убожества, честь моей семьи была растоптана и поругана. Неужели я, как родитель, не могу заработать на то, что она могла бы унести в бюстгальтере! Я — учитель, всегда учила своих детей честности, мои дети не позволят взять у кого-то чужое. Как законный представитель, намереваюсь подать на всех фигурантов сего происшествия в суд», — заключила мать девочки.

По закону, охранник не имеет никакого права досматривать ваши вещи. Он может попросить показать, что у вас в сумке, но вы имеете полное право отказаться.

Осмотреть вас имеют права только сотрудники полиции, которые обязаны составить протокол, пригласить понятых и иметь основания для подозрения.