14 октября
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Происшествия

На Алтае опекуншу, из рабства которой сбежали четверо детей, посадили под домашний арест

В отношении 42-летней жительницы Крутихинского района избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Она подозревается в истязании четырех мальчиков, которые находились под ее опекой.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Женщину допросили в качестве подозреваемой. Она отрицает свою причастность к преступлению.

«В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года четверо мальчиков (2007, 2008 и 2010 годов рождения) подвергались физическим и психическим издевательствам. Детей били, не выпускали гулять, почти не кормили.

Не выдержав истязаний, они сбежали из семьи.

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