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Происшествия

На Алтае фонарный столб упал на машину там же, где раньше на авто рухнуло дерево

В Рубцовске на автомобиль упала бетонная опора освещения, в которую он врезался, сообщил 20 октября паблик «Инцидент Рубцовск». Рядом с этим ДТП произошло еще одно — столкнулись две легковушки. При этом в конце лета именно здесь из-за сильного порыва ветра дерево рухнуло на два едущих автомобиля.

ДТП в Рубцовске на ул. Оросительной.
ДТП в Рубцовске на ул. Оросительной.
"Инцидент Рубцовск"

ДТП произошло 20 октября на ул. Оросительной. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, его занесло, в результате он врезался в опору линии городского освещения. Водитель, в отличие от автомобиля, не пострадал, сообщает паблик.

Между тем рядом произошло еще одно ДТП — столкнулись два легковых автомобиля. И один из подписчиков паблика предположил, что столкновение с фонарным столбом произошло из-за того, что водитель засмотрелся на это происшествие.

По данным автора информации, инцидент с фонарным столбом произошел там же, где 31 августа на движущиеся машины рухнуло дерево. Тогда сильный порыв ветра сломил ствол дерева, и он упал сразу на два автомобиля, ехавших по шоссе.

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