На Алтае оштрафовали миссионеров за пропаганду своего учения

Инцидент произошел в апреле 2018 года в селе Мухор-Тархата.
Поскольку жители Нижней Талды распространяли материалы среди людей, не относящихся к религиозной группе, их деятельность признали миссионерской. Ее регулирует закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».
«Миссионеры» нарушили установленный законом порядок. Каждого из них суд обязал выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.
«Новости Горного Алтая» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщают, что жители Нижней Талды занимались распространением газеты «Амаду Алтай», которую издают сторонники религиозного движения «Ак тян». Кроме того, в селе Мухор-Тархата они предположительно пытались настроить местное население против строительства дацана в Кокоре.