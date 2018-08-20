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На Алтае оштрафовали миссионеров за пропаганду своего учения

Нескольких жителей Нижней Талды оштрафовали за распространение информационных материалов о вероучении незарегистрированной религиозной группы, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на прокуратуру Республики Алтай.

Деньги.
Деньги.
СС0

Инцидент произошел в апреле 2018 года в селе Мухор-Тархата.

Поскольку жители Нижней Талды распространяли материалы среди людей, не относящихся к религиозной группе, их деятельность признали миссионерской. Ее регулирует закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

«Миссионеры» нарушили установленный законом порядок. Каждого из них суд обязал выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Новости Горного Алтая» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщают, что жители Нижней Талды занимались распространением газеты «Амаду Алтай», которую издают сторонники религиозного движения «Ак тян». Кроме того, в селе Мухор-Тархата они предположительно пытались настроить местное население против строительства дацана в Кокоре.

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