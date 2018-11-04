На Алтае осудили членов преступной группы за выращивание конопли из Голландии

Новоалтайский городской суд Алтайского края вынес приговор четверым участникам организованной преступной группы, занимавшимся культивированием конопли и сбытом изготовленных из нее наркотических средств, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Семена конопли осужденные заказывали из Голландии, культивированием занимались в специально оборудованных помещениях на усадьбе одного из членов группы, изготавливали наркотики и фасовали их для дальнейшего сбыта на территории региона.

Самому старшему члену преступной группы 54 года, младшему — 49 лет. Мужчины официально нигде не были трудоустроены, двое из них ранее уже были судимы.

Полицейские изъяли из незаконного оборота 117 кустов наркосодержащих растений, более 100 граммов приготовленной к сбыту марихуаны, различные приспособления для изготовления и потребления наркотических средств, три дорогостоящих автомобиля и денежные средства.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база. Фигуранты признаны судом виновными в совершении преступлений: производство, сбыт наркотических средств, пересылка растений, содержащих наркотические средства, незаконное культивирование таких растений (ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 231 УК РФ).

В результате организатор группы приговорен к 11 годам лишения свободы. Его подельники получили 10 лет и 2 месяца лишения свободы, 10 лет и 4 месяца, 10 лет и 8 месяцев лишения свободы.