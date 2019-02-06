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Происшествия

На Алтае осудили драчуна, мстившего пограничникам

В Угловском районе за применение насилия к представителю власти осудили сельчанина из Топольного. Мужчина обвинялся в том, что в драке нанес вред здоровью пограничнику.

Алтайские пограничники.
Алтайские пограничники.
пресс-служба ПУ ФСБ России по РА

Как рассказали в краевом погрануправлении ФСБ, осужденный хотел отмстить пограничникам за то, что они, по его мнению, «незаконно действовали» по отношению к приятелю этого человека.

План мести был прост. Родной брат осужденного со своими знакомыми спровоцировали конфликт у дома, где проживают пограничники, расквартированные в Топольном. На разбор скандала прибыл начальник этого погранподразделения.

Во время перепалки в конфликт ввязался осужденный. Он начал драку, во время которого применил силу к пограничнику.

Суд приговорил нарушителя к выплате крупного штрафа. Приятеля, за которого мстил осужденный, ранее тот же суд приговорил к лишению свободы за хранение наркотиков.

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