На Алтае осудили драчуна, мстившего пограничникам

Как рассказали в краевом погрануправлении ФСБ, осужденный хотел отмстить пограничникам за то, что они, по его мнению, «незаконно действовали» по отношению к приятелю этого человека.
План мести был прост. Родной брат осужденного со своими знакомыми спровоцировали конфликт у дома, где проживают пограничники, расквартированные в Топольном. На разбор скандала прибыл начальник этого погранподразделения.
Во время перепалки в конфликт ввязался осужденный. Он начал драку, во время которого применил силу к пограничнику.
Суд приговорил нарушителя к выплате крупного штрафа. Приятеля, за которого мстил осужденный, ранее тот же суд приговорил к лишению свободы за хранение наркотиков.