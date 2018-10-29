На Алтае осудили сотрудников колоний, который заставляли осужденных рубить лес

В Алтайском крае суд признал виновными трех бывших сотрудников колоний Барнауле и Бийске, который заставляли осужденных незаконно рубить лес. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным Следкома, теперь уже бывшие начальник колонии-поселения № 2, замначальника младший инспектор отдела охраны исправительной колонии № 3 в 2016—2017 силами осужденных организовали незаконную рубку берез, осин, сосен и тополей, который принадлежат администрации Калманского района.

Срубленные деревья сотрудники колонии в том числе продавали местным жителям. Общий ущерб району составил 1 млн. рублей.

В итоге экс-начальник колонии-поселения и бывший инспектор исправительной колонии № 3 получили по 3 года лишения свободы условно с возмещением ущерба. А бывший замначальника исправительной колонии отделался запретом занимать должности в органах ФСИН.