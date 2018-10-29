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29 октября
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Москвич насиловал и снимал на видео алтайских мальчиков

В Алтайском крае 37-летнего жителя Москвы обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пишет СУ СКР по региону.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

По данным следствия, в 2015 и 2016 году обвиняемый через интернет познакомился с двумя мальчиками 11-ти и 12-ти лет из Алтайского края. Злоумышленник вошел в доверие детей и представился их ровесником.

Он предложил игру, с помощью которой получил фото и видеофайлы порнографического характера с изображением несовершеннолетних. Мужчина также шантажировал мальчиков, совершая в отношении них иные действия сексуального характера, — отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия злоумышленник не признал своей вины. Сторона защиты характеризует его как примерного семьянина, воспитывающего двух детей и работавшего в одном из банков столицы. Следователи собрали достаточно доказательств.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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