На Алтае отдали под суд группу дачных воришек

Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Шестеро молодых людей из Заринска обвиняются в краже по предварительному сговору.

По данным следствия, в январе-феврале 2019 года жители города Заринска «обчистили» множество дачных домов садоводческого общества «Сельский строитель».

Как сообщает СУСК, всего удалось установить пятерых потерпевших, у которых похищено имущество на суммы от 700 до 9500 рублей.

Обвиняемые свою вину признали. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в прошлом году в Алтайском крае было выявлено около 300 дачных краж.