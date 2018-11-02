На Алтае отправят в колонию извращенца, который надругался над девушкой и ребенком

В Республике Алтай осудили 27-летнего уроженца Усть-Канского района, который напал на девушку и 10-летнюю девочку, пишет СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что рано утром 4 ноября 2017 года в Горно-Алтайске мужчина напал на молодую женщину. Потерпевшая стояла на остановке у торгового центра «Байтерек».

Злоумышленник совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера, насильно удерживая и трогая руками за интимные части тела, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, 27 ноября 2017 года около 8−9 часов, мужчина совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Злоумышленник не был знаком с потерпевшей.

Вскоре мужчина уехал из Республики Алтай, его объявили в международный розыск. В январе 2018 года злоумышленника нашли в Москве, заключили под стражу и эпатировали в регион.

Обвиняемый не признал свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств. Суд приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.