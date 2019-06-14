На Алтае парень жестоко избил знакомую и надругался над ней

Утром 12 июня на улице в Майме обнаружили лежащую на земле 18-летнюю девушку с телесными повреждениями, сообщает республиканский Следком .

В ходе расследования следователи установили, что к совершению преступления причастен 21-летний знакомый потерпевшей, с которым они вместе выпивали и ночевали в гостях. Когда девушка проснулась утром, она поняла, что молодой человек ушел, и отправилась за ним.

На улице подозреваемый нанес девушке удары по лицу и телу, и, подавив ее сопротивление, совершил в ее отношении действия сексуального характера. После этого он покинул место происшествия.

Позже потерпевшую доставили в республиканскую больницу в тяжелом состоянии, она находится в реанимации.

Подозреваемого задержали, в ходе допроса он дал признательные показания. При осмотре места происшествия обнаружили предметы, которые указывают на его причастность к совершению преступления.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.