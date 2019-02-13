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Происшествия

На Алтае парень порезал себе одежду и придумал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг

В Майминском районе 21-летний мужчина заявил в полицию, что на него напали грабители. Но через несколько дней он признался, что нападения не было: сельчанин просто не хотел отдавать долг знакомому, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Житель села Кызыл-Озёк обратился в полицию с заявлением, что на него напали трое неизвестных и отобрали барсетку с документами и деньгами. В его рассказе были противоречия и несостыковки. Полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Он стоял на своем, но через несколько дней признался, что на него не нападали.

Выяснилось, что сельчанин занял у знакомого 35 тысяч рублей и придумал нападение, чтобы не отдавать долг. Во время прогулки с собакой парень выкинул в сугроб барсетку с документами, перочинным ножом порезал кофту и футболку и отпустил собаку.

Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

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