На Алтае парень поссорился с девушкой и от обиды разбил чужой автомобиль

В Республике Алтай молодой человек повредил припаркованный автомобиль, когда возвращался домой после ссоры с девушкой, сообщает ГУ МВД России по региону.

В полицию обратился владелец Toyota Vitz. Он рассказал, что кто-то повредил лобовое стекло и боковое зеркало заднего вида атвомобил. Сумма причиненного ущерба, по оценке мужчины, составила около 10 тыс. рублей. Потерпевший пояснил, что вечером припарковал автомобиль у ограды дома, а утром обнаружил повреждения.

Вскоре полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который признался в содеянном. Парень рассказал, что накануне поссорился со своей девушкой. Возвращаясь домой, он увидел припаркованную иномарку, на которой и выместил свои обиды.

«Не совладав с эмоциями, ударом ноги он оторвал зеркало заднего вида, а затем кулаком нанес удар по лобовому стеклу, после чего скрылся», — отмечают в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.