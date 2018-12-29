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На Алтае парень украл тяжелую новогоднюю фигуру

В Горно-Алтайске неизвестные украли фигуру мультипликационного героя с территории одного из учреждений города, пишут полицейские Республики Алтай.

Наручники.
Наручники.
СС0

С заявлением о краже обратилась директор этого учреждения. Женщина рассказала, что пропавшая новогодняя фигура была украшена гирляндой, а общая сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска нашли подозреваемого в краже, им оказался 20-летний житель города. Его задержали и привезли в отдел, где парень во всем сознался. По словам задержанного, фигура мультгероя ему так понравилась, что он решил установить ее во дворе своего дома.

Конструкция оказалась довольно тяжелой, но он все же дотащил ее в одиночку домой. А вот установить украденную фигуру парень не успел, так как его быстро вычислили и задержали полицейские.

Похищенное изъято и возвращено собственнику. А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже.

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