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6 декабря
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Происшествия
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На Алтае парни угнали «копейку», чтобы покататься по городу

В Рубцовске двух парней обвиняют в угоне автомобиля. Об этом сообщает официальный представитель СУ СКР по Алтайскому краю.

Разноцветные "копейки".
Разноцветные "копейки".

По данным следствия, в августе 2018 года два парня — 16-ти и 17-ти лет — решили угнать ВАЗ 2101 («копейка»). Подростки камнем разбили стекло автомобиля и завели его. На «копейке» парни покатались по Рубцовску, после чего бросили его на дороге и сбежали.

В ходе расследования уголовного дела удалось установить причастность 16-летнего юноши к хищению еще одного автомобиля: он хотел, но не смог завести чужой автомобиль.

Подростки признали свою вину в полном объеме. Уголовное дело в отношении парней направлено в суд.

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