На Алтае парни угнали «копейку», чтобы покататься по городу

По данным следствия, в августе 2018 года два парня — 16-ти и 17-ти лет — решили угнать ВАЗ 2101 («копейка»). Подростки камнем разбили стекло автомобиля и завели его. На «копейке» парни покатались по Рубцовску, после чего бросили его на дороге и сбежали.
В ходе расследования уголовного дела удалось установить причастность 16-летнего юноши к хищению еще одного автомобиля: он хотел, но не смог завести чужой автомобиль.
Подростки признали свою вину в полном объеме. Уголовное дело в отношении парней направлено в суд.