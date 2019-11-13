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Происшествия

На Алтае парни устроили кровавую резню из-за женщины

В одном из общежитий Горно-Алтайска в компании приятелей произошел конфликт, который закончился серьезными последствиями для здоровья одного из его участников. В ход шли разбитые бутылки, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Осколки.
Осколки.
СС0

Известно, что товарищи пили спиртное. 24-летний обвиняемый спросил, где проводит свободное время его супруга. Один из товарищей грубо ему ответил, что и стало причиной конфликта.

«Мужчина был взбешен тем, что его приятель скрывает от него правду. В ходе ссоры он схватил со стола две пустые стеклянные бутылки, которыми ударил обидчика по коленям», — рассказали в полиции.

Потом разбитой бутылкой несколько раз ударил потерпевшего в область бедра и плеча. Отбросив ее в сторону, начал бить руками по голове.

Несмотря на полученные травмы, мужчина смог выйти на лестничную площадку, откуда прибежавшие на крики соседи вызвали скорую помощь.

«Органами дознания действия умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья», — добавили в ведомстве.

Материалы уголовного дела направили в суд.

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