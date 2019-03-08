На Алтае осудили парня, из-за которого 15-летняя девушка выпала из кузова УАЗа и погибла

Молодого сельчанина приговорили к двум годам тюрьмы за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели девушки, сообщает краевая прокуратура.

В августе 2018 года ночью компания молодых людей попросила своего знакомого, который водил автомобиль УАЗ 23632, подвезти их от станции Озерки до села Озерки Тальменского района. Водитель согласился, предложил пассажирам занять места в кузове, который не предназначен для перевозки людей.

Во время поездки по автомобильной межпоселковой дороге в темноте водитель потерял контроль над управлением автомобиля, выехал за пределы дороги и опрокинулся.

При опрокидывании несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения, сидящая в кузове, выпала из него и оказалась под автомобилем. Она умерла от компрессионной механической асфиксии — выступающие части кузова сдавливали ей грудную клетку и живот.

Осужденный признал вину в полном объеме.

Мать погибшей девушки отказалась от возмещения ей морального вреда в сумме 500 тыс. рублей, которые предложил виновный, потому что «утрата дочери невосполнима, а водителем грубо нарушены правила дорожного движения», отмечает ведомство.