На Алтае пенсионерка бросилась с ножом на врача и с лопатой на патруль

Дама пенсионного возраста из горноалтайского села Майма бросилась с ножом на врача «скорой помощи», приехавшего по ее вызову. А когда на место прибыла полиция, набросилась и на участкового и едва его не задушила. Теперь уголовное дело пенсионерки будет разбирать суд.

В августе 2018 года 56-летняя женщина, будучи крепко «выпимши», вызвала «скорую». Доктор прибыл по вызову, но когда «скорая» приехала, женщина заявила, что убьет его. И не стала медлить: сначала бросила в его сторону «предметы посуды», а затем схватила нож и попыталась ударить им врача — к счастью, тот атаку успешно отразил, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Но на этом дело не завершилась. На место происшествия прибыл участковый — пенсионерка напала и на него, причем нанесла ему не менее двух ударов, а потом сдавила руками горло и угрожала спустить собаку.

Не напугали ее и двое сотрудников патрульно-постовой службы, прибывшие для пресечения ее противоправных действий. На них она замахнулась лопатой. Очевидно, после этого женщину все-таки удалось нейтрализовать.

Пенсионерка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Расследование уголовного дела завершено, рассматривать его будет Майминский районный суд.