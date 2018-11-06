На Алтае переодетый в женщину мужчина хотел поджечь чужой автомобиль

По предварительной информации, вечером мужчина был на работе и услышал на улице шум. Горожанин вместе с коллегами вышел во двор и увидел незнакомку, которая разбила арматурой боковое стекло автомобиля Toyota Corona Exiv. После этого женщина закинула в салон бутыль с бензином. Сумма ущерба, по оценке заявителя, составила 15 тысяч рублей.

При попытке задержать злоумышленницу своими силами выяснилось, что это не женщина, а переодетый пожилой мужчина.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний горожанин, ранее совершавший преступления. Свою вину мужчина не признал, его задержали.

Возбудили уголовное дело. Мужчину также подозревают в совершении аналогичного преступления, которое произошло в конце октября. Тогда злоумышленнику удалось довести задуманное до конца и поджечь автомобиль Toyota Camry.