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На Алтае переодетый в женщину мужчина хотел поджечь чужой автомобиль

В Горно-Алтайске злоумышленник пытался поджечь чужой автомобиль Toyota, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Пострадавший автомобиль в Республике Алтай.
Пострадавший автомобиль в Республике Алтай.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

По предварительной информации, вечером мужчина был на работе и услышал на улице шум. Горожанин вместе с коллегами вышел во двор и увидел незнакомку, которая разбила арматурой боковое стекло автомобиля Toyota Corona Exiv. После этого женщина закинула в салон бутыль с бензином. Сумма ущерба, по оценке заявителя, составила 15 тысяч рублей.

При попытке задержать злоумышленницу своими силами выяснилось, что это не женщина, а переодетый пожилой мужчина.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний горожанин, ранее совершавший преступления. Свою вину мужчина не признал, его задержали.

Возбудили уголовное дело. Мужчину также подозревают в совершении аналогичного преступления, которое произошло в конце октября. Тогда злоумышленнику удалось довести задуманное до конца и поджечь автомобиль Toyota Camry.

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