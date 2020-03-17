На Алтае под видом мелиоративных работ заготавливали древесину

Участки леса в Республике Алтай захламили порубочными остатками. Прокуроры выяснили, что там незаконно заготавливали древесину, пишут «Новости Горного Алтая».

Горно-Алтайский межрайонный природоохранный прокурор завел три дела об административных правонарушениях за захламление леса. Турочакский сельскохозяйственный перерабатывающий комплекс (ТСПК) получил штраф на общую сумму 1,8 млн рублей.

Прокуратура доказала, что что ТСПК под видом мелиоративных работ на самом деле заготавливал деловую древесину в нарушение действующих норм и правил освоения лесных участков.

Ранее сообщалось, что ТПСК и компания «Шамбала» рубили пихты, сосны и березы. Причем в 2018 году фирмы уже штрафовали на 1,1 млн рублей.

«Судя по всему, рентабельность незаконной вырубки лесов настолько высока, что многотысячные и даже миллионные штрафы не смущают владельцев этого бизнеса», — отмечают местные журналисты.