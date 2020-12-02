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Происшествия

На Алтае подростка винят в гибели товарища

17-летнего жителя Новосибирска обвиняют в причинении смерти по неосторожности подростку, который утонул в автомобиле.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

В июле ночью в одном из сел Хабарского района компания ребят приехала отдыхать на берег реки Бурла. Один из них, который управлял автомобилем, не имел прав. К тому же, машина была неисправна.

Молодые люди стали употреблять спиртные напитки, оставив автомобиль на крутом склоне реки.

Через некоторое время трое из них сели в машину и в какой-то момент она поехала и скатилась в воду.

«Обвиняемый и девушка смогли выбраться из салона тонущего автомобиля. Тело третьего подростка было обнаружено в реке через некоторое время», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Свою вину житель Новосибирска не признал.

Уголовное дело передали на рассмотрение суда.

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