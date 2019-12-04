На Алтае подросток ограбил магазин, переодевшись в бабушку

15-летний житель Краснощеково украл из продуктового магазина коробку сигаретами. Перед кражей он тщательно подготовился и покопался в бабушкином шкафу.

Парень переоделся в бабушкины вещи, на лицо надел медицинскую маску и пришел в магазин. Он резко перепрыгнул через прилавок, взял коробку с сигаретами и быстро убежал с ней на улицу. Продавец сразу позвонила в полицию, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители быстро нашли подозреваемого на одной из улиц районного центра. Ему грозит срок до четырех лет лишения свободы.

В похищенной коробке было 40 пачек сигарет. Молодой человек объяснил, что переоделся в одежду бабушки для того, чтобы его не узнала продавец.