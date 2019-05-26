На Алтае подросток похитил мотоцикл, перекрасил и обменял на «Оку»

Предприимчивый алтайский подросток украл мотоцикл в соседнем селе и обменял его на автомобиль «Ока». Перед этим парень два месяца прятал транспорт в лесу, а перед реализацией перекрасил, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Коксинскому району поступило заявление от жителя села Мульта, который обнаружил пропажу мотоцикла KN250GY XR-250 из сарая. Транспортное средство украли ночью.

Через два месяца полицейские задержали подозреваемого — несовершеннолетнего жителя поселка Полеводка. В ходе разбирательства ранее судимый подросток признался в совершении кражи.

Выяснилось, что юноша находился в Мульте у знакомых и заметил, как один из местных жителей ставит мотоцикл в сарай и не запирает его. Ночью молодой человек проник к нему во двор и укатил мотоцикл. Похищенное транспортное средство подросток в течение двух месяцев прятал в лесу. Чтобы окончательно запутать следы, он перекрасил мотоцикл и обменял его на автомобиль Ока, принадлежащий жителю соседнего села.

Похищенное транспортное средство изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело. С учетом предыдущих судимостей подростку могут назначить реальное лишение свободы.