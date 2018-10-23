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23 октября
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На Алтае пограничник спас пьяную девушку, которая тонула в реке

В Республике Алтай во время отдыха пограничник заметил девушку, которая тонула в реке, и спас ее, пишут «Новости Горного Алтая».

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай катался на велосипеде вдоль берега реки Майма в Горно-Алтайске. Тогда он и увидел девушку, которая стояла на противоположном берегу.

Вскоре мужчина заметил, что пострадавшая находится в воде и тонет. Он бросился в реку и вытащил ее на берег.

Прибывшие медики диагностировали у девушки переохлаждение, шок и сильное алкогольное опьянение, отмечает пресс-служба Погрануправления.

«Никогда не ездил по этому маршруту, а в этот раз почему-то решил проехать там. На момент происшествия рядом больше никого не было. Так что это ее счастливый случай, девушка могла утонуть», — сказал пограничник.

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