На Алтае пограничник спас пьяную девушку, которая тонула в реке

В Республике Алтай во время отдыха пограничник заметил девушку, которая тонула в реке, и спас ее, пишут «Новости Горного Алтая».

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай катался на велосипеде вдоль берега реки Майма в Горно-Алтайске. Тогда он и увидел девушку, которая стояла на противоположном берегу.

Вскоре мужчина заметил, что пострадавшая находится в воде и тонет. Он бросился в реку и вытащил ее на берег.

Прибывшие медики диагностировали у девушки переохлаждение, шок и сильное алкогольное опьянение, отмечает пресс-служба Погрануправления.