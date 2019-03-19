На Алтае группа людей похитила женщину и сняла происходящее на видео

Следователи установили, что днем 16 марта несколько человек заранее договорились и пришли в квартиру потерпевшей в Горно-Алтайске. Там они избили женщину и сняли происходящее на телефон. После этого горожанку перевезли в дом одной из похитительниц, где незаконно удерживали, пока ее не спасли полицейские.

Об исчезновении женщины сообщил знакомый, который пришел к ней домой и не застал приятельницу в квартире.

Уже допросили трех подозреваемых, одну женщину задержали, решается вопрос о ее заключении под стражу. В телефоне одной из подозреваемых нашли файлы со снимками произошедшего.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.