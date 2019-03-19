Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае группа людей похитила женщину и сняла происходящее на видео

Правоохранители возбудили уголовное дело о похищении 36-летней женщины в Горно-Алтайске, пишет СУ СКР по Республике Алтай.

Женщина, травмы, насилие.
Женщина, травмы, насилие.
СС0

Следователи установили, что днем 16 марта несколько человек заранее договорились и пришли в квартиру потерпевшей в Горно-Алтайске. Там они избили женщину и сняли происходящее на телефон. После этого горожанку перевезли в дом одной из похитительниц, где незаконно удерживали, пока ее не спасли полицейские.

Об исчезновении женщины сообщил знакомый, который пришел к ней домой и не застал приятельницу в квартире.

Уже допросили трех подозреваемых, одну женщину задержали, решается вопрос о ее заключении под стражу. В телефоне одной из подозреваемых нашли файлы со снимками произошедшего.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость