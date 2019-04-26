На Алтае полицейские изъяли почти 3 тысячи бутылок незаконной водки

Алкоголь обнаружили у местной жительницы в селе Кош-Агач. Крупную партию спиртного женщина хранила в летнем домике у себя во дворе. Сельчанка пояснила, что алкогольная продукция принадлежит ее родственнику. Он — индивидуальный предприниматель, а летний домик использует в качестве перевалочной базы для хранения алкоголя и продуктов питания.
Предварительно установлено, что спиртные напитки предназначались для продажи в одном из отдаленных сел района. Алкоголь изъяли и направили на экспертизу. Полицейские проводят проверку.