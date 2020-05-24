На Алтае после ДТП с переворотом водитель пропал, а авто сгорело

23 мая в Шебалинском районе Республики Алтай перевернулась «Нива». Пострадал местный житель. Он уверяет, что был пассажиром автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на 3 километре автодороги «Черга-Булухта» и допустил съезд с проезжей части дороги. Авто перевернулось и загорелось.

«Полностью сгоревшее транспортное средство государственных регистрационных знаков не имеет, на учете в ГИБДД не стоит», — отметили в полиции.

В районную больницу с травмами попал доставлен 27-летний мужчина, но госпитализация ему не потребовалась.

Сам пострадавший рассказал, что был пассажиром. Он остановил голосуя на остановке в селе Черга.

Сотрудники полиции устанавливают личность водителя и кто на самом деле был за рулем в момент ДТП. По факту происшествия возбуждено административное расследование.