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Происшествия

На Алтае постоялец гостиницы устроил стрельбу в номере

В одной из гостиниц Республики Алтай 19-летний постоялец расстрелял из пневматического пистолета все, что попадалось на глаза, рассказали в республиканском ГУ МВД.

Стрельба в гостинице.
Стрельба в гостинице.
04.мвд.рф

ЧП произошло в Чемальском районе. Администратор гостиницы сообщила, что утром постояльцы, ничего не сказав, покинули гостиничный номер, оставив после себя беспорядок и поврежденное имущество.

Клиенты расстреляли телевизор, настольную лампу, стеклопакет и уличный фонарь освещения.

Подозреваемого молодого человека нашли дома. В содеянном он признался. Оказалось, что накануне вместе со своим другом он снял номер в гостинице. В ходе застолья сельчанин решил похвастать новым пневматическим пистолетом. Здесь же молодые люди решили проверить пробивную способность оружия.

Рано утром, протрезвевшие товарищи, увидев последствия своих посиделок, спешно покинули гостиницу.

По данному факту проводится проверка.

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