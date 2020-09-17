На Алтае пострадавшего в ДТП ребенка эвакуировали в Санкт-Петербург

В конце августа мотоцикл AVANTIS FX 250 столкнулся с ВАЗ-21213 под управлением 27-летнего жителя Шебалинского района, когда тот поворачивал налево. Ребенок был без шлема и получил серьезные травмы лица.
Его госпитализировали в Республиканскую больницу, где сделали операцию и начали лечение, согласованное со специалистами микрохирургического отделения Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России.
15 сентября специалисты реанимационной бригады Республиканского центра медицины катастроф провели санитарно-авиационную эвакуацию подростка. Ребенка на регулярном авиарейсе вывезли в Санкт-Петербург.
На борту самолета велся непрерывный комплексный мониторинг витальных функций, симптоматическая терапия, инфузионная терапия. Состояние пациента оставалось стабильно среднетяжелым.