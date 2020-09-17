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Происшествия

На Алтае пострадавшего в ДТП ребенка эвакуировали в Санкт-Петербург

В Республике Алтай автомобиль сбил мотоцикл. 12-летний мальчик вылетел с пассажирского сиденья байка и ударился о бампер машины. Ребенка направили на лечение и реабилитацию в Санкт-Петербург, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на местный минздрав.

Эвакуация пострадавшего.
Эвакуация пострадавшего.
minzdrav.med04.ru

В конце августа мотоцикл AVANTIS FX 250 столкнулся с ВАЗ-21213 под управлением 27-летнего жителя Шебалинского района, когда тот поворачивал налево. Ребенок был без шлема и получил серьезные травмы лица.

Его госпитализировали в Республиканскую больницу, где сделали операцию и начали лечение, согласованное со специалистами микрохирургического отделения Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России.

15 сентября специалисты реанимационной бригады Республиканского центра медицины катастроф провели санитарно-авиационную эвакуацию подростка. Ребенка на регулярном авиарейсе вывезли в Санкт-Петербург.

На борту самолета велся непрерывный комплексный мониторинг витальных функций, симптоматическая терапия, инфузионная терапия. Состояние пациента оставалось стабильно среднетяжелым.

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