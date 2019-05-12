На Алтае потушили пожар, перекинувшийся к уникальному бору из Казахстана

В ночь на 12 мая в Алтайском крае ликвидировали пожар, пришедший из Казахстана. Тушение возгорания, по поручению губернатора Томенко, лично контролировали начальник управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, зампред правительства Игорь Степаненко и министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин, сообщается в группе «Открытое правительство».

В пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что уникальный ленточный бор в пожаре не пострадал: сухая трава горела вдоль леса, территория возгорания была ограничена пахотной землей.

Огонь пришел со стороны Казахстана и полыхал в районе КПП «Веселоярск». В тушении пожара принимали участие 2 отряда спасателей и пожарных.

Напомним, в регионе до 13 мая местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Благовещенском и Кулундинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Пожарная обстановка держится на личном контроле губернатора.

Пожар 12 мая 2019 года. Открытое Правительство Алтайского края.

Факт

11 мая 700 человек личного состава МЧС России по Алтайскому краю и 241 единица техники потушили 158 пожаров, 133 из которых — палы травы.