На Алтае потушили пожар, перекинувшийся к уникальному бору из Казахстана

В пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что уникальный ленточный бор в пожаре не пострадал: сухая трава горела вдоль леса, территория возгорания была ограничена пахотной землей.
Огонь пришел со стороны Казахстана и полыхал в районе КПП «Веселоярск». В тушении пожара принимали участие 2 отряда спасателей и пожарных.
Напомним, в регионе до 13 мая местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Благовещенском и Кулундинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Пожарная обстановка держится на личном контроле губернатора.
Факт
11 мая 700 человек личного состава МЧС России по Алтайскому краю и 241 единица техники потушили 158 пожаров, 133 из которых — палы травы.
Любую информацию о нарушении норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю —