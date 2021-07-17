17 июля 19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае поймали «иноагента» во время съемок с дрона

Бывшего журналиста издания «Проект» Петра Маняхина задержали за съемку с дрона в районе села Онгудай Республики Алтай, сообщает «Тайга.инфо».

Дрон.
Дрон.
Анна Зайкова

На него составили административный протокол — как выяснилось позже, по статье о нарушении правил эксплуатации воздушных судов (ч. 5 ст. 11.5 КоАП).

Он не признал свою вину и не согласился с составом административного правонарушения.

Позже он перестал выходить на связь.

Впоследствии транспортная прокуратура Республики Алтай отпустила на свободу Маняхина.

Петра Маняхина, а также его коллег по изданию «Проект» Марию Железнову, Юлию Лукьянову, Ольгу Чуракову 15 июля признали иноагентами. В этот список попал также главный редактор «Проекта» Роман Баданин, журналистка «Радио «Свобода» Елизавета Маетная, главред «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее коллега Максим Гликин.

Генпрокуратура России также признала «нежелательной организацией» юридическое лицо издания «Проект.Медиа». 16 июля в «Проекте» рассказали, что эта компания находится в стадии ликвидации, а у российских журналистов больше нет с ней финансовых отношений, пишет polit.ru. Однако журналистский коллектив продолжит работу над расследованиями, как и в какой форме, редакция пообещала разъяснить позже.

«Проект Медиа» признано в России «нежелательной организацией», а «Радио Свобода», Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Юлия Ярош и Елизавета Маетная внесены в «реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость