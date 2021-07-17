На Алтае поймали «иноагента» во время съемок с дрона

Бывшего журналиста издания «Проект» Петра Маняхина задержали за съемку с дрона в районе села Онгудай Республики Алтай, сообщает «Тайга.инфо».

На него составили административный протокол — как выяснилось позже, по статье о нарушении правил эксплуатации воздушных судов (ч. 5 ст. 11.5 КоАП).

Он не признал свою вину и не согласился с составом административного правонарушения.

Позже он перестал выходить на связь.

Впоследствии транспортная прокуратура Республики Алтай отпустила на свободу Маняхина.

Петра Маняхина, а также его коллег по изданию «Проект» Марию Железнову, Юлию Лукьянову, Ольгу Чуракову 15 июля признали иноагентами. В этот список попал также главный редактор «Проекта» Роман Баданин, журналистка «Радио «Свобода» Елизавета Маетная, главред «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее коллега Максим Гликин.

Генпрокуратура России также признала «нежелательной организацией» юридическое лицо издания «Проект.Медиа». 16 июля в «Проекте» рассказали, что эта компания находится в стадии ликвидации, а у российских журналистов больше нет с ней финансовых отношений, пишет polit.ru. Однако журналистский коллектив продолжит работу над расследованиями, как и в какой форме, редакция пообещала разъяснить позже.

«Проект Медиа» признано в России «нежелательной организацией», а «Радио Свобода», Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Юлия Ярош и Елизавета Маетная внесены в «реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».