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Происшествия

В Алтайском крае поймали отморозка-рецидивиста, избившего молодого бармена

За помощью к правоохранителям обратился 20-летний житель Бийска, который стал жертвой нападения поздней ночью.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Как сообщают в группе «Инцидент Бийск», молодой человек пешком возвращался домой, когда произошло ЧП.

На улице к нему подошел неизвестный и попросил закурить, провоцируя тем самым конфликт. Завязалась драка. От полученных ударов заявитель упал.

Пользуясь беспомощным положением, злоумышленник забрал у бийчанина часы, деньги и мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый 18-летний житель села Верх-Катунское Бийского района.

В содеянном молодой человек признался и написал явку с повинной. Сейчас он находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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