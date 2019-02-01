Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 февраля -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае пожарные спасли из огня трех человек

1 февраля в Горно-Алтайске случился пожар в многоквартирном газифицированном доме. Часть жильцов эвакуировались сами. Но трех человек пожарным пришлось спасать. Среди вызволенных из «плена» — две пожилые женщины, которые плохо передвигаются самостоятельно, пишет пресс-служба республиканского главка МЧС.

Пожар в Горно-Алтайске. 1 февраля 2019 года.
Пожар в Горно-Алтайске. 1 февраля 2019 года.
04.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании поступило в 10:20. К 10:54 пожар был локализован. К тушению пожара привлекалось 57 человек и 10 автомобилей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость