На Алтае пожарные спасли из огня трех человек

Сообщение о возгорании поступило в 10:20. К 10:54 пожар был локализован. К тушению пожара привлекалось 57 человек и 10 автомобилей.
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1 февраля в Горно-Алтайске случился пожар в многоквартирном газифицированном доме. Часть жильцов эвакуировались сами. Но трех человек пожарным пришлось спасать. Среди вызволенных из «плена» — две пожилые женщины, которые плохо передвигаются самостоятельно, пишет пресс-служба республиканского главка МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 10:20. К 10:54 пожар был локализован. К тушению пожара привлекалось 57 человек и 10 автомобилей.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter