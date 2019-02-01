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Происшествия

На Алтае пожарные тушили горящую открытым пламенем машину

1 февраля в Бийске загорелась легковая машина, припаркованная во дворе многоэтажного дома на улице Мухачева возле торгового центра «Воскресенье». Об этом пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».

В Бийске во дворе дома загорелся автомобиль. 1 февраля 2019 года.
В Бийске во дворе дома загорелся автомобиль. 1 февраля 2019 года.
vk.com/incident_22

По данным очевидцев, водитель скорее всего прогревал машину на морозе. К моменту приезда пожарных автомобиль горел открытым пламенем. Не месте работали три автомобиля МЧС.

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