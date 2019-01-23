На Алтае пожилой водитель сбил переходившую дорогу пенсионерку

Инцидент произошел в 14.40. Водитель, управляя автомобилем «Тойота Лит Айс», допустил наезд на женщину, переходившую в этот момент дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерку госпитализировали городскую больницу № 1. У нее уже диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, пишет «Инцидент Рубцовск».
О состоянии водителя ничего не известно.
Примечательно, что оба участника ДТП — автомобилист и пешеход — уже преклонного возраста, 1952 и 1953 годов рождения.